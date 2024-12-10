У Одесі двоє черкащан з ножем напали на чоловіка та викрали авто

В Одесі затримали розбійників, які пограбували місцевого жителя та викрали його автомобіль.

В Одесі правоохоронці викрили двох молодиків з Черкащини, які скоїли розбійний напад та незаконно заволоділи автомобілем місцевого жителя. Одного з нападників затримали, а йому повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Про це повідомила поліція Одеської області.

Інцидент стався кілька днів тому, коли 31-річний одесит, зустрівши двох чоловіків на вулиці, запросив їх до себе додому. Під час спільного відпочинку гості вирішили пограбувати господаря: спочатку побили його, а потім, погрожуючи ножем, забрали мобільний телефон, планшет, гроші та ключі від автівки. Нападники втекли з місця події на транспортному засобі потерпілого.

Про злочин повідомила мати потерпілого, медики зафіксували у нього численні травми, зокрема переломи та забої. Поліцейські розпочали кримінальне провадження і в результаті оперативно встановили особи зловмисників. Ними виявились двоє молодих людей віком 20 та 21 рік, раніше судимих, які нещодавно приїхали до Одеси.

Одного з нападників затримали, йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 та ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (розбій з погрозою насильства та угон автівки). За рішенням суду, затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Пошуки другого фігуранта продовжуються, також тривають заходи для повернення викраденого майна.

За скоєне зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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