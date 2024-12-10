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В Одессе двое черкасчан с ножом напали на мужчину и угнали авто

07:36, 10 декабря 2024
В Одессе задержали разбойников, которые ограбили местного жителя и угнали его автомобиль.
В Одессе двое черкасчан с ножом напали на мужчину и угнали авто
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В Одессе правоохранители разоблачили двух молодых людей из Черкасской области, которые совершили разбойное нападение и незаконно завладели автомобилем местного жителя. Одного из нападавших задержали, а ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Инцидент произошел несколько дней назад, когда 31-летний одессит, встретив двух мужчин на улице, пригласил их к себе домой. Во время совместного отдыха гости решили ограбить хозяина: сначала избили его, а затем, угрожая ножом, забрали мобильный телефон, планшет, деньги и ключи от машины. Нападавшие скрылись с места происшествия на транспортном средстве потерпевшего.

О преступлении сообщила мать потерпевшего, медики зафиксировали у него многочисленные травмы, в частности переломы и ушибы. Полицейские начали уголовное производство и в результате оперативно установили личности злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 20 и 21 год, ранее судимых, которые недавно приехали в Одессу.

Одного из нападавших задержали, ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 и ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (разбой с угрозой насилия и угон автомобиля). По решению суда, задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Поиски второго фигуранта продолжаются, также продолжаются мероприятия для возвращения похищенного имущества.

За содеянное злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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