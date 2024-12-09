Трамп, Цукерберг, Маск и Навальная — Time назвал номинантов на звание «Человек года 2024»

Американский журнал Time назвал 10 номинантов на звание «Человек года 2024». Победителя или победительницу объявят 12 декабря. Об этом сообщили на официальном сайте журнала.
В издании отмечают, что выбирают человека, группу людей или концепцию, которые имели наибольшее влияние на мир в течение последнего года — не обязательно, чтобы это было положительным влиянием. Не раз человеком года признавали диктаторов.
Номинанты на звание «Человек года 2024 года»:
политик, кандидат в президенты США 2024 года Камала Харрис;
принцесса Уэльская Кэтрин;
бизнесмен Илон Маск;
супруга погибшего российского политика Юлия Навальная;
премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху;
глава Федеральной резервной системы США Джером Павелл;
подкастер и комик Джо Роган;
первая женщина-президент Мексики Клаудия Шейнбаум;
новоизбранный президент США Дональд Трамп;
основатель Meta, разработчик Facebook Марк Цукерберг.
Напомним, в прошлом году человеком года стала американская певица Тейлор Свифт.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.