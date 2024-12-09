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Трамп, Цукерберг, Маск и Навальная — Time назвал номинантов на звание «Человек года 2024»

18:40, 9 декабря 2024
В список номинантов также попали принцесса Уэльска Кэтрин, комик Джо Роган, кандидатка в президенты США 2024 года Камала Харрис.
Трамп, Цукерберг, Маск и Навальная — Time назвал номинантов на звание «Человек года 2024»
Фото: time.com
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Американский журнал Time назвал 10 номинантов на звание «Человек года 2024». Победителя или победительницу объявят 12 декабря. Об этом сообщили на официальном сайте журнала.

В издании отмечают, что выбирают человека, группу людей или концепцию, которые имели наибольшее влияние на мир в течение последнего года — не обязательно, чтобы это было положительным влиянием. Не раз человеком года признавали диктаторов.

Номинанты на звание «Человек года 2024 года»:

политик, кандидат в президенты США 2024 года Камала Харрис;

принцесса Уэльская Кэтрин;

бизнесмен Илон Маск;

супруга погибшего российского политика Юлия Навальная;

премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху;

глава Федеральной резервной системы США Джером Павелл;

подкастер и комик Джо Роган;

первая женщина-президент Мексики Клаудия Шейнбаум;

новоизбранный президент США Дональд Трамп;

основатель Meta, разработчик Facebook Марк Цукерберг.

Напомним, в прошлом году человеком года стала американская певица Тейлор Свифт.

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Дональд Трамп Марк Цукерберг Илон Маск Камала Харрис

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