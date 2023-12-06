Певица Тейлор Свифт стала «Человеком года-2023» по версии журнала TIME

Журнал TIME назвал «Человек года».

В среду, 6 декабря, американский журнал Time объявил «Человек года 2023» — им стала известная американская певица Тейлор Свифт. Об этом говорится на сайте издания.

Отметим, на эту награду также претендовали кукла «Барби», король Британии Чарльз III, лидер Китая Си Цзиньпин, основатель компании по развитию искусственного интеллекта OpenAI Сэм Альтман, прокуроры, выдвинувшие обвинения против бывшего лидера США Дональда Трампа, а также председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл и российский диктор владимир путин.

Напомним, в 2022 году «Человеком года» по версии TIME стал Президент Украины Владимир Зеленский и "дух Украины".

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