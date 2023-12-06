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Верховная Рада частично отменит «правки Лозового» в УПК: Комитет поддержал законопроект

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять во втором чтении и в целом закон об обособлении САП, также предусматривающий отмену «правок Лозового».

Непродолжительное пребывание судей в совещательной комнате до принятия решения не может свидетельствовать о нарушении УПК, — Верховный Суд

Сторона защиты считала, что тексты приговора и определения были составлены за пределами совещательных комнат, о чем, по их мнению, свидетельствует незначительная продолжительность пребывания судей в совещательной комнате.

В Хозяйственном суде Одесской области из-за хакерской атаки приостановлена работа документооборота суда – судебные заседания пока проводиться не будут

До сих пор в суде приостановлен документооборот, поэтому судебные заседания с 30 ноября не проводятся.

«Хороший парень – не профессия», - в «Слуге народа» раскритиковали министра Оксена Лисового

Нардеп от «Слуги народа» Виталий Безгин подверг критике министра Оксена Лисового за то, что тот невежливо отвечает на запросы народных депутатов.

Конкурс на должности судей ВАКС: кандидаты могут подать документы с 1 по 15 марта 2024 года

Конкурс состоится на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС.

  1. В мире

Певица Тейлор Свифт стала «Человеком года-2023» по версии журнала TIME

15:09, 6 декабря 2023
Журнал TIME назвал «Человек года».
Певица Тейлор Свифт стала «Человеком года-2023» по версии журнала TIME
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В среду, 6 декабря, американский журнал Time объявил «Человек года 2023» — им стала известная американская певица Тейлор Свифт. Об этом говорится на сайте издания.

Отметим, на эту награду также претендовали кукла «Барби», король Британии Чарльз III, лидер Китая Си Цзиньпин, основатель компании по развитию искусственного интеллекта OpenAI Сэм Альтман, прокуроры, выдвинувшие обвинения против бывшего лидера США Дональда Трампа, а также председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл и российский диктор владимир путин.

Напомним, в 2022 году «Человеком года» по версии TIME стал Президент Украины Владимир Зеленский и "дух Украины".

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