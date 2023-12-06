Несвоевременная очистка авто или включенный двигатель: за что и как штрафуют водителей в Польше

Зимой в Польше водители сталкиваются с рядом штрафов от 50 до 3 000 злотых.

Источник фото: bk.org.ua

В Польше водители во время зимнего периода могут столкнуться со значительными штрафами за ряд нарушений, касающихся безопасности на дорогах. За несвоевременную очистку автомобиля от снега или оставление двигателя включенным, водители могут заплатить значительные суммы денег, - сообщает yavp.pl.

За различные виды нарушений установлены штрафы, которые могут составлять от 50 до 3 000 злотых (от 11,5 до 691,5 евро). Некоторые из них включают:

50 злотых (11,5 евро) за оставление автомобиля с включенным двигателем для его разогрева;

100 злотых (23 евро) за включенный двигатель во время простоя в жилой зоне;

200 злотых (46 евро) за не включенные световые сигналы в условиях пониженной видимости, а также от 150 до 300 злотых (от 34,5 до 69 евро) за остановку или стоянку в подобных условиях;

300 злотых (69 евро) за очистку автомобиля от снега с включенным двигателем;

500 злотых (115 евро) за езду на резине без достаточного протектора, а также за неочищенные от снега регистрационные номера;

3 000 злотых (691,5 евро) за движение автомобилем, который недостаточно очищен от снега, за это нарушение могут временно изъять регистрационную карточку.

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