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Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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  1. У світі

Несвоєчасне очищення авто чи увімкнений двигун: за що і як штрафують водіїв у Польщі

18:31, 6 грудня 2023
Взимку у Польщі водії зіштовхуються із рядом штрафів від 50 до 3 000 злотих.
Несвоєчасне очищення авто чи увімкнений двигун: за що і як штрафують водіїв у Польщі
Джерело фото: bk.org.ua
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У Польщі водії під час зимового періоду можуть стикнутися зі значними штрафами за ряд порушень, які стосуються безпеки на дорогах. За несвоєчасне очищення автомобіля від снігу чи залишення двигуна увімкненим, водії можуть сплатити значні суми грошей, – повідомляє yavp.pl.

За різні види порушень встановлені штрафи, які можуть становити від 50 до 3 000 злотих (від 11,5 до 691,5 євро). Деякі з них включають:

  • 50 злотих (11,5 євро) за залишення автомобіля з увімкненим двигуном для його розігріву;
  • 100 злотих (23 євро) за увімкнений двигун під час простою в житловій зоні;
  • 200 злотих (46 євро) за неувімкнені світлові сигнали в умовах зниженої видимості, а також від 150 до 300 злотих (від 34,5 до 69 євро) за зупинку або стоянку в подібних умовах;
  • 300 злотих (69 євро) за очищення автомобіля від снігу з увімкненим двигуном;
  • 500 злотих (115 євро) за їзду на гумі без достатнього протектора, а також за неочищені від снігу реєстраційні номери;
  • 3 000 злотих (691,5 євро) за рух автомобілем, який недостатньо очищений від снігу, за це порушення можуть тимчасово вилучити реєстраційну картку.

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