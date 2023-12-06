Мінфін США ввів санкції проти організацій та фізичних осіб Білорусі

11 організацій та 8 осіб Білорусі потрапили до підсанкційного списку США.

Джерело фото: betterworldcampaign.org

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило про введення санкцій проти 11 організацій та восьми осіб з Білорусі. Це рішення повідомила пресслужба Міністерства фінансів США.

«Ця акція посилює тиск на авторитарний режим Олександра Лукашенка через його жорстоке придушення демократичного громадянського суспільства Білорусі, корупційне фінансове збагачення сім’ї Лукашенка та співучасть у невиправданій війні росії проти України», - йдеться в повідомленні.

Заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон повідомив, що санкції були введені проти джерел доходів режиму Лукашенка, його близьких оточення та тих осіб, які сприяли агресивній діяльності росії в Україні та організації переміщення дітей з України до Білорусі.

Серед осіб, які потрапили під санкції, - Дмитро Шевцов, генеральний секретар Червоного Хреста в Білорусі, Олександр Шакуцин, заборонений на імпорт техніки до Білорусі та росії, а також керівники підприємств, що розробляють бойові безпілотники, системи вогню та інше.

США також оголосили про санкції проти компаній, що займаються виробництвом оптичних прицілів, радіолокаційних систем та інших важливих компонентів для військових потреб. Це рішення відповідає на підтримку російської агресії з боку вказаних організацій та осіб.

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