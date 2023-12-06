Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Водій міжнародних перевезень не міг працевлаштуватися в Україні і сплачувати аліменти на утримання дітей, — ВС залишив в силі вирок суду

Чоловік посилався на обмеження права виїзду за межі України.

Верховний Суд висловився щодо обов’язку обвинувачення долучати під час судового розгляду всі зібрані під час досудового розслідування докази

При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

Верховна Рада ухвалила зміни до процедур суддівської кар’єри та підвищила зарплати членам ВРП і ВККС

Парламент прийняв в цілому закон щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри, який передбачає підвищення «мінімальної» винагороди членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн.

Верховна Рада розгляне зміни до Цивільного кодексу щодо змін у корпоративних відносинах

Також пропонується визначити, що відомості про місцезнаходження юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

  1. У світі

Мінфін США ввів санкції проти організацій та фізичних осіб Білорусі

18:12, 6 грудня 2023
11 організацій та 8 осіб Білорусі потрапили до підсанкційного списку США.
Мінфін США ввів санкції проти організацій та фізичних осіб Білорусі
Джерело фото: betterworldcampaign.org
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило про введення санкцій проти 11 організацій та восьми осіб з Білорусі. Це рішення повідомила пресслужба Міністерства фінансів США.

«Ця акція посилює тиск на авторитарний режим Олександра Лукашенка через його жорстоке придушення демократичного громадянського суспільства Білорусі, корупційне фінансове збагачення сім’ї Лукашенка та співучасть у невиправданій війні росії проти України», - йдеться в повідомленні.

Заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон повідомив, що санкції були введені проти джерел доходів режиму Лукашенка, його близьких оточення та тих осіб, які сприяли агресивній діяльності росії в Україні та організації переміщення дітей з України до Білорусі.

Серед осіб, які потрапили під санкції, - Дмитро Шевцов, генеральний секретар Червоного Хреста в Білорусі, Олександр Шакуцин, заборонений на імпорт техніки до Білорусі та росії, а також керівники підприємств, що розробляють бойові безпілотники, системи вогню та інше.

США також оголосили про санкції проти компаній, що займаються виробництвом оптичних прицілів, радіолокаційних систем та інших важливих компонентів для військових потреб. Це рішення відповідає на підтримку російської агресії з боку вказаних організацій та осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Павліш
    Павло Павліш
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики