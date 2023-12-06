Минфин США ввел санкции против организаций и физических лиц Беларуси

11 организаций и 8 человек Беларуси попали в подсанкционный список США.

Источник фото: betterworldcampaign.org

Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США объявило о введении санкций против 11 организаций и восьми человек из Беларуси. Это решение сообщила пресс-служба Министерства финансов США.

«Эта акция усиливает давление на авторитарный режим Александра Лукашенко из-за его жестокого подавления демократического гражданского общества Беларуси, коррупционного финансового обогащения семьи Лукашенко и соучастия в неоправданной войне россии против Украины», - говорится в сообщении.

Заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон сообщил, что санкции были введены против источников доходов режима Лукашенко, его близких окружения и тех лиц, которые способствовали агрессивной деятельности россии в Украине и организации перемещения детей из Украины в Беларусь.

Среди попавших под санкции - Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Красного Креста в Беларуси, Александр Шакуцин, запрещенный на импорт техники в Беларусь и россию, а также руководители предприятий, разрабатывающих боевые беспилотники, системы огня и другое.

США также объявили о санкциях против компаний, занимающихся производством оптических прицелов, радиолокационных систем и других важных компонентов для военных нужд. Это решение отвечает на поддержку российской агрессии со стороны указанных организаций и лиц.

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