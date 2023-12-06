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  1. В Украине

У Зеленского отрицают открытие аэропорта «Борисполь» в ближайшее время

14:32, 6 декабря 2023
По словам советника Ермака Михаила Подоляка, идея открытия аэропорта является недостижимой мечтой.
У Зеленского отрицают открытие аэропорта «Борисполь» в ближайшее время
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Как известно, на днях руководитель Офиса Президента Андрей Ермак высказал убеждение, что вскоре аэропорт "Борисполь" снова заработает. Но, как уточнил советник главы ОП Михаил Подоляк, эта идея является желанной, но пока недостижимой целью.

По его словам, большая часть существенных положительных изменений реальны только по сценарию, в котором россия начнет терпеть стратегическое поражение на линии фронта.

Возобновление рейсов в "Борисполе" усложняется несколькими задачами, с которыми необходимо справиться Украине.

"Это может обсуждаться, может происходить подготовка. И она происходит, в том числе – в "Борисполе". Однако вопросы безопасности должны быть более объемными и более существенно решенными", - сказал Подоляк в эфире программы "Аргумент".

Он отметил, что необходимо, чтобы интенсивность воздушного террора рф снизилась.

"Мы прекрасно понимаем, что интенсивность не снижается, несмотря на тот факт, как говорит Президент, что началмя новый этап войны", - отметил Подоляк.

Поэтому пока Украине не удастся решить вопрос с безопасностью, об открытии нового хаба для воздушных перевозок сложно говорить.

"Если можно будет решить вопрос безопасности, тогда можно будет говорить о той или иной логистике, в том числе логистике воздушных перевозок", - подчеркнул он.

По его словам, необходимы договоренности с партнерами для увеличения поставок необходимых Украине систем ПВО.

Кроме этого, Подоляк сказал, что необходимо проанализировать, как рф будет именно этой зимой использовать свои силы для воздушных атак.

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