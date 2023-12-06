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У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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У Зеленського заперечують відкриття аеропорту «Бориспіль» найближчим часом

14:32, 6 грудня 2023
За словами радник Єрмака Михайла Подоляка, ідея відкриття аеропорту наразі є недосяжною мрією.
У Зеленського заперечують відкриття аеропорту «Бориспіль» найближчим часом
Фото: Українські Новини
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Як відомо, днями керівник Офісу Президента Андрій Єрмак висловив переконання, що невдовзі аеропорт "Бориспіль" знову запрацює. Але, як уточнив радник голови ОП Михайло Подоляк, ця ідея є є бажаною, але поки що недосяжною метою.

За його словами, більша частина істотних позитивних змін реальні тільки за сценарію, в якому рф почне зазнавати стратегічної поразки на лінії фронту.

Відновлення рейсів в "Борисполі" ускладнюється кількома завданнями, з якими необхідно впоратися Україні.

"Це може обговорюватися, може відбуватися підготовка. І вона відбувається, в тому числі - в "Борисполі". Однак питання безпеки мають бути більш об'ємно і більш суттєво вирішені", - сказав Подоляк в ефірі програми "Аргумент".

Він зазначив, що необхідно, аби інтенсивність повітряного терору рф знизилася.

"Ми прекрасно розуміємо, що інтенсивність не знижується, попри той факт, як каже Президент, що почався новий етап війни", - зазначив  Подоляк.

Тому, поки Україні не вдасться розв'язати питання з безпекою, про відкриття нового хаба для повітряних перевезень складно говорити.

"Якщо можна буде розв'язати питання безпеки, тоді можна буде розмовляти про ту чи іншу логістику, в тому числі логістику повітряних перевезень", - підкреслив віню 

За його словами, необхідні домовленості з партнерами для збільшення поставок необхідних Україні систем ППО.

Крім цього, Подоляк сказав, що необхідно проаналізувати, як рф буде саме цієї зими використовувати свої сили для повітряних атак.

Раніше ми писали, що заступник керівника ОП Андрій Сибіга заявив, що аеропорт "Бориспіль" планують відкрити першим в Україні, як тільки дозволить безпекова ситуація. 

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