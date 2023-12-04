Журнал Time включил путина в список претендентов на звание «Человек года»

Российского диктатора поставили в один ряд с королем Британии Чарльзом III, певицей Тейлор Свифт и куклой Барби.

Фото: 24tv.ua

В понедельник, 4 декабря, американский журнал Time опубликовал список претендентов на звание «Человек года».

В список претендентов на эту награду попали кукла «Барби», король Британии Чарльз III, лидер Китая Си Цзиньпин, американская певица Тейлор Свифт, основатель компании по развитию искусственного интеллекта OpenAI Сэм Альтман, прокуроры, выдвинувшие обвинения против бывшего лидера США Дональда Трампа, а также председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

Кроме того, в список был включен российский диктор владимир путин.

Человек года 2023 будет объявлен в среду утром.

Напомним, в 2022 году «Человеком года» по версии TIME стал Президент Украины Владимир Зеленский и "дух Украины".

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