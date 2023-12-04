Послы ЕС 5 декабря начнут обсуждение вступительных переговоров с Украиной — СМИ

На встрече послы обсудят проект соглашения саммита лидеров стран Европейского Союза.

Во вторник, 5 декабря, послы ЕС начнут обсуждение предложения начать переговоры о вступлении Украины в блок. Об этом утверждает издание Sky News со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что на встрече обсудят проект соглашения саммита лидеров стран Европейского Союза, который пройдет 14-15 декабря.

Встреча послов является началом подготовки к декабрьскому саммиту, на котором обсудят не только евроинтеграцию Украины, но и по других стран.

При этом неназванные дипломаты и чиновники ЕС сообщили, что первоначальный проект решения может измениться.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия рекомендует Украине до марта 2024 года сосредоточиться на работе по четырем приоритетным направлениям. Об этом сообщила в понедельник, 27 ноября, заместительница главы Европейской комиссии Вера Юрова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.