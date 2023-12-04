В Киеве мужчина хотел выпрыгнуть из многоэтажки: как его спасали – видео

В столице спасли мужчину, который хотел совершить самоубийство.

В воскресенье, 3 декабря, в Голосеевском районе столицы спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть из многоэтажки. Видео спасения мужчины обнародовала Патрульная полиция Киева.

Правоохранители зашли в соседнюю квартиру, чтобы пообщаться с гражданином и отговорить от намерения.

«Немалым усилием полицейскому удалось отговорить мужчину от непоправимого поступка.

Гражданин вернулся в жилище, где охранники порядка его успокоили, накрыли одеялом и передали врачам», - сообщили в полиции.

Ранее в Днепре женщина с ребенком на руках выпрыгнула с 12-го этажа.

К тому же, в Оболонском районе столицы парень выпрыгнул с балкона 13-го этажа жилого дома.

В Киеве спасли мужчину, который хотел совершить самоубийство на мосту «Влюбленных».

Добавим, что в столице два молодых человека выпали из окна.

Кроме того, в Киеве новое самоубийство подростков: две девушки выпрыгнули с крыши недостроя.

Также в Киеве 12-летняя девочка выпала из окна 22 этажа.

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