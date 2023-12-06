Співачка Тейлор Свіфт стала «Людиною року-2023» за версією журналу TIME

Журнал TIME назвав «Людину року».

У середу, 6 грудня, американський журнал Time оголосив «Людину року 2023» — нею стала відома американська співачка Тейлор Свіфт. Про це йдеться на сайті видання.

Зазначимо, на цю нагороду також претендували лялька «Барбі», король Британії Чарльз III, лідер Китаю Сі Цзіньпін, засновник компанії з розвитку штучного інтелекту OpenAI Сем Альтман, прокурори, які висунули звинувачення проти колишнього президента США Дональда Трампа, а також голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл та російський диктор володимир путін.

Нагадаємо, у 2022 році «Людиною року» за версією TIME став Президент України Володимир Зеленський и «дух України».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.