ЕС готовит санкции против властей Грузии, — посол

По словам посла Евросоюза в Грузии, сейчас идет работа по подготовке санкций.

Фото: AP

В Европейском Союзе уже работают над санкциями против властей Грузии. Об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, пишет SOVA.

По его словам, сейчас в ЕС обсуждают «все меры» против грузинских властей.

Павел Герчинский напомнил, что Европейский Союз предлагал Грузии соглашение об ассоциации, соглашение о свободной торговле, соглашение о безвизовых поездках. Также стране был предоставлен статус кандидата на членство в ЕС.

«Мне известно, что идет работа по подготовке санкций. Достижение единодушие зависит от всех 27 столиц. Я думаю, надеюсь, что любой столице ЕС будет трудно игнорировать уровень насилия, уровень жестокости. Давайте посмотрим, будут ли санкции представлены в понедельник, подготовительная работа действительно ведется», - добавил дипломат.

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