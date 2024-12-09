Практика судов
  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Владимир Зеленский подписал указы о назначении судей

19:14, 9 декабря 2024
Президент Владимир Зеленский подписал три указа о назначении судей.
Владимир Зеленский подписал указы о назначении судей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский 9 декабря подписал ряд указов о назначении судей.

Указами №№ 839/2024-841/2024 в суды назначены 4 судей.

Ниже приводим соответствующие указы Президента о назначении судей.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №839/2024

Про призначення судді

Призначити ВІТЕРА Ігоря Романовича на посаду судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №840/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих адміністративних судах на посади:

судді Львівського окружного адміністративного суду СІДОРОВУ Ірину Анатоліївну;

судді Тернопільського окружного адміністративного суду ГРИЦЮКА Романа Петровича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №841/2024

Призначити КОРОЛЯ Олександра Валентиновича на посаду судді Ізяславського районного суду Хмельницької області.

Напомним, 17 октября Владимир Зеленский подписал указы о назначении судей.

Кроме того, Президент назначил на должности 19 судей местных судов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судей и работников аппаратов судов необходимо включить в перечень лиц, имеющих право участвовать в программе «еОселя» – Совет судей Украины

Участие судей и работников аппаратов судов в программе «еОселя» позволит не только обеспечить их жилищные нужды, но и подчеркнет вклад в функционирование государства в кризисных условиях.

Конкурс на должности судей КСУ по квоте Съезда судей – когда можно подавать документы

Документы для участия в конкурсе на должности двух судей КСУ по квоте Съезда судей можно подать с 10 декабря 2024 года по 9 января 2025 года.

В Секретариате ВККС появился временный руководитель

Тарас Нешик вернулся к работе в Секретариате ВККС.

Вопрос о порядке подтверждения полномочий адвоката, о котором отсутствуют данные в ЕРАУ, передан на рассмотрение Объединенной палаты КГС

По мнению коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда, наличие или отсутствие сведений об адвокате в ЕРАУ не является предпосылкой возможности осуществлять полномочия адвоката как представителя в суде.

Судей Апелляционной палаты ВАКС привлекли к ответственности за нарушение права на защиту

Судьи Сергей Боднар, Виктор Панкулич и Игорь Панаид получили предупреждение.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео