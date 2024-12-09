Президент Украины Владимир Зеленский 9 декабря подписал ряд указов о назначении судей.
Указами №№ 839/2024-841/2024 в суды назначены 4 судей.
Ниже приводим соответствующие указы Президента о назначении судей.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №839/2024
Про призначення судді
Призначити ВІТЕРА Ігоря Романовича на посаду судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №840/2024
Про призначення суддів
Призначити у місцевих адміністративних судах на посади:
судді Львівського окружного адміністративного суду СІДОРОВУ Ірину Анатоліївну;
судді Тернопільського окружного адміністративного суду ГРИЦЮКА Романа Петровича.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №841/2024
Призначити КОРОЛЯ Олександра Валентиновича на посаду судді Ізяславського районного суду Хмельницької області.
Напомним, 17 октября Владимир Зеленский подписал указы о назначении судей.
Кроме того, Президент назначил на должности 19 судей местных судов.
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