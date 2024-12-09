Президент Владимир Зеленский подписал три указа о назначении судей.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 декабря подписал ряд указов о назначении судей.

Указами №№ 839/2024-841/2024 в суды назначены 4 судей.

Ниже приводим соответствующие указы Президента о назначении судей.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №839/2024

Про призначення судді

Призначити ВІТЕРА Ігоря Романовича на посаду судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №840/2024

Про призначення суддів

Призначити у місцевих адміністративних судах на посади:

судді Львівського окружного адміністративного суду СІДОРОВУ Ірину Анатоліївну;

судді Тернопільського окружного адміністративного суду ГРИЦЮКА Романа Петровича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №841/2024

Призначити КОРОЛЯ Олександра Валентиновича на посаду судді Ізяславського районного суду Хмельницької області.

Напомним, 17 октября Владимир Зеленский подписал указы о назначении судей.

Кроме того, Президент назначил на должности 19 судей местных судов.

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