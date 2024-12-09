Судей и работников аппаратов судов необходимо включить в перечень лиц, имеющих право участвовать в программе «еОселя» – Совет судей Украины

Участие судей и работников аппаратов судов в программе «еОселя» позволит не только обеспечить их жилищные нужды, но и подчеркнет вклад в функционирование государства в кризисных условиях.

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Совет судей Украины 9 декабря 2024 года обратился к Кабинету министров с предложением включить судей и работников аппаратов судов в перечень лиц, имеющих право участвовать в программе "еОселя".

Программа "еОселя" уже охватывает работников правоохранительных органов, в том числе сотрудников НАБУ, ДБР и БЭБ.

Соответственно, Совет судей предложил Кабинету Министров внести изменения в Постановление Кабинета Министров Украины от 2 августа 2022 года № 856 "Некоторые вопросы обеспечения частным акционерным обществом "Украинская финансовая жилищная компания" доступного ипотечного кредитования граждан Украины", дополнив пункт 3 Постановления подпунктом 2-1 следующего содержания:

– судьи и работники аппаратов судов.

Напомним, что "еОселя" - это государственная программа кредитования жилья на льготных условиях, которая начала действовать в 2022 году. Однако стать участниками программы могут не все граждане, а только определенные их категории или граждане, не имеющие собственного жилья вообще.

Как отметили в Совете судей, по крайней мере, часть судей, работающих в сложных условиях, в том числе в регионах с активными боевыми действиями, или командированные в другие регионы, сталкиваются с трудностями в обеспечении жильем.

При этом даже в случаях наличия служебного жилья проблему нельзя считать решенной, ведь в соответствии со статьей 2 Закона Украины "О приватизации государственного жилищного фонда", служебное жилье не подлежит приватизации, если не снят его статус.

«Предложение аренды жилья на рынке часто значительно меньше потребности, особенно в регионах с высокой нагрузкой на судебную систему. Это создает дополнительные трудности для судей, ищущих жилье для аренды. Кроме того, цены на жилье, в частности в крупных городах или в безопасных регионах, чрезмерно высоки даже с учетом размера судейского вознаграждения», - говорится в обращении Совета судей.

Разработка же механизма компенсации судьям и работникам аппаратов судов расходов на аренду жилья, как считают в Совет судей, хотя и позволяет избежать дополнительных расходов на строительство или содержание служебного жилья, однако это временное решение, не обеспечивающее судью или работника аппарата долгосрочным жильем, т. е. основную проблему обеспечения жильем.

«Кроме того, рынок аренды жилья подвержен колебаниям, и его стоимость может значительно расти, особенно в условиях высокого спроса или экономических кризисов. Компенсация, фиксированная в размере или зависящая от бюджета, может не покрывать реальные расходы на аренду жилья», - сообщили в Совет судей.

Также в Совете судей обратили внимание, что случаи предоставления судьям служебного жилья или других особых дополнительных социальных гарантий (в том числе компенсации за аренду жилья) часто воспринимаются общественностью негативно. Это связано с тем, что, по мнению многих граждан, судейское вознаграждение обеспечивает возможность самостоятельного решения жилищных вопросов.

В связи с этим разработка отдельной программы решения жилищных вопросов исключительно для судей выглядит нерациональной.

Оптимальным, по мнению ССУ, является интегрирование судей и работников аппаратов судов в уже существующие государственные программы, что позволит не только обеспечить жилищные нужды, но и подчеркнуть их вклад в функционирование государства в кризисных условиях.

«В настоящее время в условиях военного положения роль судебной власти в жизни страны имеет стратегическое значение. Несмотря на сложные условия, суды продолжают работать, обеспечивая гражданам Украины право на справедливый суд, которое не может быть ограничено даже во время войны. Работа судей и работников аппаратов судов – важный элемент поддержки правопорядка, гарантии законности и стабильности в обществе», - отметили в Совете судей.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 2 августа 2022 г. № 856 "Некоторые вопросы обеспечения частным акционерным обществом "Украинская финансовая жилищная компания" доступного ипотечного кредитования граждан Украины" урегулирован вопрос реализации государственной программы доступного ипотечного кредитования "еОселя". Эта программа предусматривает предоставление гражданам Украины возможность приобрести жилье на льготных условиях, что способствует решению жилищных вопросов определенных категорий граждан.

Программа "еОселя" уже охватывает работников правоохранительных органов, таких как сотрудники НАБУ, ДБР, БЭБ, Служба судебной охраны и другие, которые обеспечивают безопасность, правопорядок и соблюдение законности в стране. Их включение в программу обосновано тем, что они выполняют критически важные функции для государства, особенно в условиях военного положения.

Вместе с этим судебная власть, хотя и не является частью правоохранительной системы, поскольку является отдельной независимой ветвью власти, все же является основой правоохранительной функции государства и играет ключевую роль в обеспечении верховенства права.

Суды осуществляют правосудие, рассматривая дела, касающиеся как деятельности правоохранительных органов, так и прав граждан. Ни одна работа правоохранительных органов не будет иметь должного завершения без обеспечения справедливого судебного разбирательства.

Особенно в условиях военного положения суды работают в сложных и часто опасных условиях, поддерживая стабильность правопорядка, разрешая конфликты и обеспечивая доступ граждан к правосудию.

Включение судей и работников аппаратов судов в программу "еОселя" не только признает их вклад в обеспечение правосудия, но и будет способствовать формированию целостного подхода к поддержке всех звеньев, вовлеченных в обеспечение законности, правопорядка и защиты прав граждан. Это позволит создать единую систему поддержки, отражающую важность роли каждой составляющей системы правосудия.

Таким образом, Совет судей Украины считает, что интеграция судей и работников аппаратов судов в программу "еОселя" позволит не только обеспечить жилищные нужды, но и подчеркнуть их вклад в функционирование государства в кризисных условиях.

Автор Вячеслав Хрипун

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