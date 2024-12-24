На Черкащині затримали 30-річного зброяра, який продавав гранати, автомат і боєприпаси

Чоловіку загрожує до 7 років в’язниці.

Фото: cherkasypolice

Правоохоронці Черкащини затримали чоловіка, який продавав зброю, набої та боєприпаси з військової частини. Спільна операція поліції Сміли та СБУ призвела до викриття злочинця, який наразі повідомлений про підозру. Про це повідомила поліція Черкаської області.

Зловмисником виявився 30-річний житель Сміли, який перебував у розшуку. Він ховав зброю в приватному будинку своїх батьків, де одночасно шукав покупців для нелегальних товарів. За п'ять бойових гранат, автомат Калашникова з набоями та два глушники чоловік вимагав 1700 доларів.

Оперативники задокументували факт продажу зброї та боєприпасів, і правопорушника затримали відповідно до статті 208 КПК України. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Слідство триває.

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