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На Черкащині затримали 30-річного зброяра, який продавав гранати, автомат і боєприпаси

22:54, 24 грудня 2024
Чоловіку загрожує до 7 років в’язниці.
На Черкащині затримали 30-річного зброяра, який продавав гранати, автомат і боєприпаси
Фото: cherkasypolice
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Правоохоронці Черкащини затримали чоловіка, який продавав зброю, набої та боєприпаси з військової частини. Спільна операція поліції Сміли та СБУ призвела до викриття злочинця, який наразі повідомлений про підозру. Про це повідомила поліція Черкаської області.

Зловмисником виявився 30-річний житель Сміли, який перебував у розшуку. Він ховав зброю в приватному будинку своїх батьків, де одночасно шукав покупців для нелегальних товарів. За п'ять бойових гранат, автомат Калашникова з набоями та два глушники чоловік вимагав 1700 доларів.

Оперативники задокументували факт продажу зброї та боєприпасів, і правопорушника затримали відповідно до статті 208 КПК України. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Слідство триває.

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поліція зброя Черкаси

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