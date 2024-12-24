Україна отримала $1 млрд від США із запланованих $20 млрд від заморожених активів РФ

Це перший транш із запланованих 20 млрд доларів.

Україні від США надійшов 1 млрд доларів, що забезпечений доходами від заморожених російських активів. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 24 грудня.

За його словами, це перший транш із запланованих 20 млрд доларів, які Сполучені Штати готові виділити за рахунок використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7.

Раніше повідомлялося, що голова дипломатії ЄС Кая Каллас запропонувала направити всі заморожені активи РФ на допомогу Україні.

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