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Документи, видані МСЕК до кінця 2024 року, залишаються чинними у новій системі – МОЗ

16:38, 24 грудня 2024
Для людей, які мають проходити періодичні огляди для встановлення інвалідності, буде діяти перехідний період.
Документи, видані МСЕК до кінця 2024 року, залишаються чинними у новій системі – МОЗ
Джерело фото: Суспільне
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Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацює цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.

Документи, що підтверджують встановлення інвалідності, які МСЕК видали до 31 грудня 2024 року, після ліквідації комісій залишаються чинними. Про це у повідомила заступниця міністра охорони здоровʼя Марія Карчевич.

«На рівні закону встановлено, що всі документи, які були видані МСЕК до 31 грудня, залишаються чинними і залишаються ті пільги, гарантії, які передбачені для людей з інвалідністю. Водночас, якщо людина має довічну оформлену інвалідність, їй не потрібно проходити оцінювання. Так, людина може пройти оцінювання виключно за власним бажанням», - сказала вона.

Для людей, які мають проходити періодичні огляди для встановлення інвалідності, за словами Карчевич, буде діяти перехідний період.

«Якщо людина має строкову інвалідність, тобто до певної дати, то коли настає ця дата, вона має через лікуючого лікаря подати пакет документів і пройти оцінювання. Але також на рівні закону встановлено і пільговий період для людей, у яких повторний огляд має відбутися у січні-червні наступного року. Для них, якщо вони не зможуть пройти оцінювання, такий період продовжиться до 1 липня. Це перехідний період на момент, поки люди адаптуються до нової системи», - сказала Карчевич.

Також ми писали, як пацієнтам подавати документи та які строки повторних оглядів у новій системі оцінювання функціонування та як військовослужбовцю оформити групу інвалідності у новій системі, яка замінить МСЕК.

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МОЗ МСЕК

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