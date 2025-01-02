Як продовжити статус інвалідності та оновити ІПР у 2025 році – відповіли у МОЗ

Визначено чіткий порядок для громадян, яким інвалідність була встановлена із зазначенням строку повторного огляду, оновлення індивідуальної програми реабілітації.

В Україні впроваджується новий процес оцінювання повсякденного функціонування особи з 1 січня 2025 року на заміну медико-соціальної експертизи. Як пояснюють у МОЗ, мета змін — зменшення бюрократичних процесів, цифровізація, безперервність, прозорість та чіткий маршрут пацієнта при наданні такої послуги, орієнтований на потреби людини.

Постанова Кабміну від 15.11.2024 № 1338 визначає чіткий порядок для громадян, які потребують, зокрема, повторного огляду, яким інвалідність була встановлена із зазначенням строку повторного огляду, оновлення індивідуальної програми реабілітації (далі — ІПР).

Продовження інвалідності з 1 січня 2025 року

Так, у МОЗ пояснюють, що якщо вам необхідно пройти повторний огляд у 2025 році для встановлення інвалідності, як зазначено у довідці МСЕК, першим кроком є звернення до вашого лікуючого лікаря. Лікар має сформувати електронне направлення до експертної команди, для проведення оцінювання повсякденного функціонування.

Направлення формується після проведення всіх необхідних обстежень, які допоможуть лікарю якісно оцінити ваш стан, підготувати всю інформацію, необхідну експертним командам для прийняття рішення. Експертна команда проводить оцінювання очно, заочно, дистанційно або за місцем перебування особи — залежно від її стану та можливостей.

Можуть бути оновлені як статус, так і деталі щодо вашої індивідуальної програми реабілітації. Варто зазначити, що рекомендації, які є частиною ІПР, не регулюють питання, але надають рекомендації, пов’язані із соціальними виплатами, видом догляду чи облаштуванням робочого місця.

Оновлення ІПР

Якщо вам потрібно лише оновити індивідуальну програму реабілітації (ІПР), слід також звернутися спочатку до лікуючого лікаря, який направить із цією метою до експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Саме експертна команда розробляє рекомендації, які є частиною ІПР, чи оновлює діючі ІПР, адже це стосується вашого статусу інвалідності.

Отримання ДЗР

Для забезпечення допоміжними засобами реабілітації (ДЗР) потрібно звернутися до територіального відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Інформація з рішення експертної команди про потребу в забезпеченні допоміжними засобами реабілітації передаватиметься шляхом електронної інформаційної взаємодії до Міністерства соціальної політики України.

Продовження тимчасової непрацездатності

Якщо тимчасова непрацездатність триває понад 120 днів або понад 150 днів (з перервами), вас мають направити на оцінювання до експертної команди для продовження тимчасової непрацездатності або, за наявності ознак, для встановлення інвалідності. Для окремих категорій діагнозів та станів не потрібно очікувати 120 днів непрацездатності, щоб отримати направлення на оцінювання. Зокрема, це стосується ампутацій, видалення або трансплантацій органів, артродезів, сліпоти або відсутності очей, хронічної хвороби нирок 4-5 стадії та психічних розладів.

Санаторно-курортне лікування

Для отримання рекомендацій про потребу в санаторно-курортному лікуванні також слід звернутися до експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування людини. Команда визначить, чи відповідає ваш стан здоров’я критеріям для проведення реабілітації у санаторно-курортних закладах.

Інші цілі направлення

Також оцінювання може проводитись з іншими цілями. Зокрема, для:

Визначення медичних показань та протипоказань для забезпечення автомобілем чи електроскутером — включає оцінку потреби та можливості керування транспортним засобом, у разі функціонального обмеження ходи та пересування.

— включає оцінку потреби та можливості керування транспортним засобом, у разі функціонального обмеження ходи та пересування. Визначення потреби в догляді та соціальних послугах — оцінка ступеня залежності пацієнта від сторонньої постійної допомоги.

— оцінка ступеня залежності пацієнта від сторонньої постійної допомоги. Встановлення зв’язку інвалідності з хворобами, перенесеними у дитинстві , для отримання гарантованих соціальних гарантій батьками, які доглядали дитину з інвалідністю.

, для отримання гарантованих соціальних гарантій батьками, які доглядали дитину з інвалідністю. Встановлення ступеня втрати професійної працездатності — визначення відсотків втрати професійної працездатності, що перешкоджає виконувати трудові обов’язки після отримання травм чи захворювань.

— визначення відсотків втрати професійної працездатності, що перешкоджає виконувати трудові обов’язки після отримання травм чи захворювань. Встановлення причинного зв’язку смерті з професійним захворюванням, трудовим каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров’я.

Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацює цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.

Також ми писали, як пацієнтам подавати документи та які строки повторних оглядів у новій системі оцінювання функціонування та як військовослужбовцю оформити групу інвалідності у новій системі, яка замінить МСЕК.

Додамо, документи, видані МСЕК до кінця 2024 року, залишаються чинними у новій системі.

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