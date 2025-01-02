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Апеляційний суд підтвердив збільшення зобов’язань платника з ПДВ та застосування штрафу понад 1 млн грн

21:16, 2 січня 2025
Суд погодився з податковою щодо правомірності прийнятих повідомлень-рішень, якими зменшено розмір від’ємного значення суми ПДВ і збільшено суму грошового зобов’язання з ПДВ та застосовано штраф понад 1 млн грн.
Апеляційний суд підтвердив збільшення зобов’язань платника з ПДВ та застосування штрафу понад 1 млн грн
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Податкова служба у Полтавській області пояснює, що судом апеляційної інстанції підтримано позицію контролюючого органу щодо правомірності прийнятих повідомлень-рішень, якими зменшено розмір від’ємного значення суми ПДВ і збільшено суму грошового зобов’язання з ПДВ та застосовано штрафні (фінансові) санкції на загальну суму 1 003 399,25 гривень.

Так, контролюючим органом проведено документальну позапланову перевірку платника, за наслідками якої складено акт та встановлено порушення пп. «а» п. 198.1 ст. 198, абзаців першого - третього п. 198.2, абзаців першого - другого п. 198.3, п. 198.5 ст. 198, п. 201.1, п. 201.7, п. 201.10 ст. 201 ПК України.

Суд взяв до уваги доводи контролюючого органу про те, що суми ПДВ, які включені платником до складу податкового кредиту у зв`язку з придбанням зерносховища та послуг щодо його облаштування, не використано в операціях, що є об`єктом оподаткування, а тому платник податку зобов`язаний нарахувати податкові зобов`язання згідно вимог п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу України. 

Суд зауважив, що придбання зерносховища, а відповідно й послуг з його будівництва, не пов`язане з господарською діяльністю та не спрямоване на отримання підприємством доходу, а тому не призначене для використання в операціях, що є господарською діяльністю позивача.

Судом встановлено відсутність у підприємства необхідних умов для здійснення господарської діяльності в частині купівлі, продажу, реалізації, зберігання, відвантаження товару в силу відсутності транспортних засобів, приміщень та матеріальних, трудових ресурсів, що свідчить про відсутність у контрагента можливостей надання будівельних послуг.

Позивачем не надано суду доказів, які б підтверджували правомірність віднесення платником сум ПДВ до податкового кредиту за господарськими операціями з контрагентом.

Відтак, Другим апеляційним адміністративним судом від 10 грудня 2024 року у справі №440/6417/23 відмовлено у задоволенні скарги товариства до Головного управління ДПС у Полтавській області. Рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 09 лютого 2024 року залишено без змін.

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