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На создание Высшего административного суда потребуется 257,6 млн грн из бюджета

14:16, 2 января 2025
Минюст со ссылкой на ГСА привел расчеты, сколько потребуется средств из бюджета на создание Высшего административного суда.
На создание Высшего административного суда потребуется 257,6 млн грн из бюджета
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин в лице вице-премьер-министра – министра юстиции Ольги Стефанишиной зарегистрировал в парламенте законопроект 12368 о правовых основах образования и функционирования специализированного административного суда. А именно предлагается создать Высший административный суд (который не следует путать с Высшим административным судом Украины, который перестал осуществлять правосудие в 2017 году в связи с судебной реформой).

Как отмечает Минюст, реализация проекта закона потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Так, по данным Государственной судебной администрации, в случае принятия закона произойдет увеличение расходов государственного бюджета на 257,669 млн грн.

Также ежегодно в течение следующих 3 лет реализации закона произойдет увеличение расходов государственного бюджета на 145,445 млн. грн.

Напомним, что отбирать судей Высшего админсуда будет ВККС с участием Экспертного совета. Экспертный совет наполовину (3 из 6 членов) будет состоять из экспертов, делегированных иностранными партнерами. У них будет решающий голос.

Заключение Экспертного совета о несоответствии кандидата на должность судьи Высшего административного суда критериям добродетели и профессиональной компетентности принято, если за него проголосовали не менее 4 членов Экспертного совета, из которых по крайней мере 2 членов, предложенных международными и иностранными организациями.

Если Экспертный совет принял вывод о несоответствии, или если в связи с одинаковым количеством голосов «за» и «против» Экспертный совет не смог принять такой вывод, вопрос соответствия такого кандидата на должность судьи ВАС критериям добродетели и профессиональной компетентности может быть вынесен на специальное совместное заседание ВККС и Экспертного совета.

Решение о соответствии такого кандидата этим критериям принимается двумя третями голосов от общего состава ВККС и Экспертного совета, при условии, что за него проголосовали не менее двух членов Экспертного совета от «международников». В случае непринятия такого решения кандидат считается прекратившим участие в конкурсе.

Новый суд будет рассматривать:

  • дела об обжаловании актов, действий или бездействия Кабмина, министерства или другого центрального органа исполнительной власти, Нацбанка или иного субъекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины, за исключением дел, отнесенных к подсудности Верховного Суда как суда первой инстанции;
  • дела по иску АМКУ в сфере государственной помощи субъектам хозяйствования;
  • дела по осуществлению государственного регулирования, надзора и контроля в сфере медиа;
  • дела об отмене регистрации политической партии;
  • дела об обжаловании решений:
  • конкурсной комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, первого заместителя и заместителя руководителя САП;
  • комиссии по проведению аудита эффективности деятельности САП;
  • комиссии по проведению конкурса на директора НАБУ;
  • комиссии по аудиту НАБУ;
  • конкурсной комиссии по отбору председателя НАПК;
  • конкурсной комиссии по отбору на главы АРМА;
  • конкурсной комиссии по проведению конкурса на директора БЭБ;
  • конкурсной комиссии по проведению конкурса на занятие должности руководителя Государственной таможенной службы;
  • дела об обжаловании актов, действий или бездействия органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении прокуроров (КГКП).

Автор: Наталя Мамченко

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