На создание Высшего административного суда потребуется 257,6 млн грн из бюджета

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин в лице вице-премьер-министра – министра юстиции Ольги Стефанишиной зарегистрировал в парламенте законопроект 12368 о правовых основах образования и функционирования специализированного административного суда. А именно предлагается создать Высший административный суд (который не следует путать с Высшим административным судом Украины, который перестал осуществлять правосудие в 2017 году в связи с судебной реформой).
Как отмечает Минюст, реализация проекта закона потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.
Так, по данным Государственной судебной администрации, в случае принятия закона произойдет увеличение расходов государственного бюджета на 257,669 млн грн.
Также ежегодно в течение следующих 3 лет реализации закона произойдет увеличение расходов государственного бюджета на 145,445 млн. грн.
Напомним, что отбирать судей Высшего админсуда будет ВККС с участием Экспертного совета. Экспертный совет наполовину (3 из 6 членов) будет состоять из экспертов, делегированных иностранными партнерами. У них будет решающий голос.
Заключение Экспертного совета о несоответствии кандидата на должность судьи Высшего административного суда критериям добродетели и профессиональной компетентности принято, если за него проголосовали не менее 4 членов Экспертного совета, из которых по крайней мере 2 членов, предложенных международными и иностранными организациями.
Если Экспертный совет принял вывод о несоответствии, или если в связи с одинаковым количеством голосов «за» и «против» Экспертный совет не смог принять такой вывод, вопрос соответствия такого кандидата на должность судьи ВАС критериям добродетели и профессиональной компетентности может быть вынесен на специальное совместное заседание ВККС и Экспертного совета.
Решение о соответствии такого кандидата этим критериям принимается двумя третями голосов от общего состава ВККС и Экспертного совета, при условии, что за него проголосовали не менее двух членов Экспертного совета от «международников». В случае непринятия такого решения кандидат считается прекратившим участие в конкурсе.
Новый суд будет рассматривать:
Автор: Наталя Мамченко
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