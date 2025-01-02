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В Киеве медики за $5-8 тысяч оформляли уклонистам липовые документы для исключения из учета в ТЦК

14:24, 2 января 2025
В столице будут судить группу медработников, посредников и военнообязанных мужчин.
В Киеве медики за $5-8 тысяч оформляли уклонистам липовые документы для исключения из учета в ТЦК
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В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении директора и старшей медсестры коммунальной поликлиники, врача-хирурга одного из медучреждений столицы, заведующего эндокринологическим отделением больницы и трех посредников, которые помогали мужчинам получить справки о непригодности к военной службе, что позволяло пересечь государственную границу Украины.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, также будут судить шесть военнообязанных мужчин, которые воспользовались услугами этих медработников по оформлению заведомо ложных медицинских справок о непригодности к военной службе с последующим исключением из военного учета с целью незаконного пересечения государственной границы Украины.

Правоохранители установили, что оформить такие документы обошлось от 5 до 8 тысяч долларов США. В дальнейшем их использовали для получения заведомо ложного заключения ВВК о непригодности к военной службе, оформлении фиктивных групп инвалидности и признании непригодными для военной службы с исключением из учета ТЦК и СП города Киева и Киевской области.

Лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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прокуратура Киев ТЦК мобилизация ВВК

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