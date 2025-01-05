Голова МЗС показав документи про українську дипломатичну присутність у Сирії ще 100 років тому

У 1923 році уряд УНР в екзилі призначив почесним консулом у Дамаску Олексія Боголюбського.

Джерело фото: Віталій Носач

Очільник МЗС Андрій Сибіга показав документи, які свідчать, що українська дипломатична присутність була в Сирії ще 100 років тому.

У 1923 році уряд УНР в екзилі призначив почесним консулом у Дамаску Олексія Боголюбського.

До його обов'язків входило гуртування українців, їхнє інформування про політичні події, опіка з «національного, релігійного, культурного і, по можливості, матеріального боку».

Також зверталася увага на «обережність стосунків з росіянами у зв’язку з війною між українською та російською державами».

«Архіви доводять, що навіть у далекій Сирії ми не розбудовуємо свою присутність з нуля. І ми як держава не зʼявилися на політичній мапі світу в 1991 році нізвідки, попри російську брехню», – пише очільник МЗС.

Цього тижня Україна підняля прапор над почесним консульством у Дамаску разом із генеральним почесним консулом Тамером Аль-Тунсі.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що в цьому році до списку надійних партнерів України може увійти, зокрема, Сирія. Окрім того, за його словами, триває підготовка до відновлення дипломатичні відносини із Сирією та взаємодії в міжнародних організаціях.

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