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Фіцо пропав з публічного простору після зустрічі з Путіним – журналісти знайшли його у готелі у В'єтнамі

15:36, 5 січня 2025
На відео впізнали інтер'єр номера-люкс у готелі у столиці В'єтнаму Ханої.
Фіцо пропав з публічного простору після зустрічі з Путіним – журналісти знайшли його у готелі у В'єтнамі
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Наприкінці старого і на початку нового року ледь не щодня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо через соцмережі робив заяви щодо транзиту російського газу. В одному із відео, він заявив, що його уряд обговорить заходи у відповідь на припинення Україною транзиту російського газу.

У Братиславі тим часом відбувалися демонстрації на підтримку України, а самого словацького прем'єра ніяк не могли знайти місцеві журналісти, пише «Голос Америки».

«Словаччина 14-й день поспіль не отримує офіційної інформації про місце перебування свого прем’єр-міністра Роберта Фіцо, – написала  3-го січня, словацька газета The Slovak Spectator. – З 22 грудня, коли його зняли на відео під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, його відомство не повідомляє жодних подробиць про його місце перебування».

Прем'єр-міністр спілкувався лише через відео в соціальних мережах, а не через офіційні канали, скаржилися журналісти, бо на жодному з відео не було вказано, де ж у цей час перебуває прем'єр.

Нарешті місцевий щоденник Denník N за допомогою уважного читача розкрив таємницю зникнення прем'єра з публічного простору.

Один з читачів газети повідомив журналістам, що впізнав на одному з відео інтер'єр номера-люкс в готелі у столиці В’єтнаму Ханої, в якому, ймовірно, було знято відео.

Кімната, в якій Фіцо з'являється на відео, є, найімовірніше, номером, який коштує близько 6000 євро за ніч, кажуть журналісти словацького щоденника.

Коли вони подзвонили в адміністрацію готелю з проханням з'єднати їх з паном Фіцо, дзвінок перемикнули на його номер, але гостя в цей момент не було вдома.

Угорський журналіст-розслідувач Сабольч Паньї зазначив, що місячна зарплата Фіцо становить 11 200 євро.

Про те, що Фіцо робить у В'єтнамі, якщо офіційний візит не оголошено, словацькі журналісти запитували офіційні джерела, і врешті у суботу, 4-го січня, репортери щоденника SME отримали відповідь від офісу президента країни: прем'єр-міністр Роберт Фіцо у відпустці.

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Словаччина

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