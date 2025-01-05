Фицо пропал из публичного пространства после встречи с Путиным – журналисты нашли его в отеле во Вьетнаме

На видео узнали интерьер номера-люкс в гостинице в столице Вьетнама Ханое.

В конце старого и в начале нового года ежедневно премьер-министр Словакии Роберт Фицо через соцсети делал заявления отноительно транзиту российского газа. В одном из видео, он заявил, что его правительство обсудит ответные меры на прекращение Украиной транзита российского газа.

В Братиславе между тем проходили демонстрации в поддержку Украины, а самого словацкого премьера никак не могли найти местные журналисты, пишет «Голос Америки».

«Словакия 14-й день подряд не получает официальной информации о местонахождении своего премьер-министра Роберта Фицо, – написала 3 января словацкая газета The Slovak Spectator. – С 22 декабря, когда его сняли на видео во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, его ведомство не сообщает никаких подробностей о его местонахождении».

Премьер-министр общался только через видео в социальных сетях, а не через официальные каналы, жаловались журналисты, потому что ни на одном из видео не было указано, где же в настоящее время находится премьер.

Наконец-то местный ежедневника Denník N с помощью внимательного читателя раскрыл тайну исчезновения премьера из публичного пространства.

Один из читателей газеты сообщил журналистам, что узнал на одном из видео интерьер номера-люкс в гостинице в столице Вьетнама Ханое, в котором, вероятно, было снято видео.

Комната, в которой Фицо появляется на видео, является, скорее всего, номером, который стоит около 6000 евро за ночь, говорят журналисты словацкого ежедневника.

Когда они позвонили в администрацию отеля с просьбой соединить их с господином Фицо, звонок переключили на его номер, но гостя в этот момент не было дома.

Венгерский журналист-расследователь Сабольч Паньи отметил, что месячная зарплата Фицо составляет 11 200 евро.

О том, что Фицо делает во Вьетнаме, если официальный визит не объявлен, словацкие журналисты спрашивали официальные источники, и наконец в субботу, 4 января, репортеры ежедневника SME получили ответ от офиса президента страны: премьер-министр Роберт Фицо в отпуске.

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