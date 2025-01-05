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Какова процедура обжалования решений экспертных команд, которые заменят МСЭК

15:18, 5 января 2025
Как подать жалобу в центр оценивания функционального состояния человека.
Какова процедура обжалования решений экспертных команд, которые заменят МСЭК
Источник фото: медиа
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С 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработает цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.

В Министерстве здравоохранения объясняют, что Центр оценивания функционального состояния лица выполняет важную роль в обеспечении объективности и прозрачности процесса оценки повседневного функционирования лица. Его задачами является организационно методическое консультирование экспертных команд, проверка обоснованности решений экспертных команд и ранее принятых решений МСЭК, рассмотрение жалоб на решения экспертных команд.

Экспертные команды Центра оценивания рассматривают обращение со всей Украины – место жительства или регистрации человека не имеет значения. В их состав входят врачи из разных государственных учреждений здравоохранения.

Процедура обжалования

Подача жалобы возможна в двух формах: электронной и бумажной.

Для подачи жалобы в электронной форме необходимо обратиться к лечащему врачу, который ранее направил жалобщика на проведение оценивания. Лечащий врач оформит жалобу в электронной форме и направит ее в Центр оценки с помощью электронной системы для оценки повседневного функционирования лица (сокращенно — электронная система). Также жалобщик или его уполномоченный представитель может послать жалобу в бумажной форме почтовым отправлением в Центр оценивания.

Жалобы будут рассматриваться экспертными командами Центра оценивания. Рассмотрение жалобы экспертной командой Центра оценивания должно быть завершено не позднее 30 календарных дней со дня ее получения.

Что должно содержать жалоба:

  • ФИО жалобщика.
  • Адрес проживания или пребывания.
  • Контактные данные (телефон, e-mail).
  • Требования и их обоснования.
  • Дата подачи жалобы.

Жалобу нужно подать в течение 40 календарных дней с момента отправки выписки из решения экспертной команды, что оспаривается, жалобщику (его уполномоченному представителю).

Как поступить в случае пропущения срока обжалования?

Если срок подачи жалобы пропущен по уважительным причинам (командировка, временная нетрудоспособность, прохождение военной службы), можно подать ходатайство о его возобновлении в Центр оценивания. К ходатайству прилагаются копии документов, подтверждающих наличие уважительных причин. Ходатайство можно подать в электронной или бумажной форме. Центр оценивания будет рассматривать такие ходатайства в течение пяти рабочих дней и будет сообщать о своем решении по почте или через электронную систему. Если срок восстановлен, жалобу необходимо подать в течение 10 рабочих дней после получения соответствующего уведомления от Центра оценивания.

Рассмотрение жалоб может происходить очно, заочно или с использованием средств телемедицины. Экспертная команда Центра оценивания анализирует документы, заслушивает объяснение жалобщика или его уполномоченного представителя, а при необходимости проводит повторную оценку. При этом повторная оценка проводится на основании результатов медицинского обследования жалобщика, проведенного в учреждении здравоохранения, в который направит Центр оценивания. В случае отказа жалобщика от медицинского обследования или неприбытия на него (кроме случаев командировки, временной нетрудоспособности или мобилизации жалобщика) экспертная команда Центра оценивания принимает решение об отмене решения, что оспаривается.

Решение Центра оценивания

По результатам рассмотрения жалобы Центр оценивания может принять следующие решения:

  • о подтверждении обжалуемого решения;
  • об отмене обжалуемого решения;
  • о формировании нового решения (в таком случае экспертная команда Центра оценивания должна сама и принять новое решение по результатам оценивания жалобщика).

Окончательное решение по результатам рассмотрения жалобы подписывается всеми членами экспертной команды.

Также мы писали, как пациентам подавать документы и какие сроки повторного осмотра в новой системе оценки и как военнослужащему оформить группу инвалидности в новой системе, которая заменит МСЭК.

Добавим, документы, выданные МСЭК до конца 2024 года, остаются в силе в новой системе.

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Минздрав МСЕК

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