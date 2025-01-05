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В Киеве к Крещенству готовят 12 локаций – список локации

14:59, 5 января 2025
Где в Киеве можно купаться на Крещение 2025 года.
В Киеве к Крещенству готовят 12 локаций – список локации
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Накануне Крещения городские власти призывают киевлян воздержаться от массовых собраний и мероприятий и соблюдать ограничения, действующие во время военного положения. В частности, в КГГА призывают отказаться от купания в водоемах на Крещение.

В то же время отмечается, что на станции метро «Гидропарк» временно откроют второй вестибюль, который сейчас закрыт.

Вестибюль №2 (в направлении станции «Левобережная») будет работать 6 января с 10:00 до 17:00. В то же время вестибюль № 1 будет функционировать в обычном режиме – с 05:39 до 22:34.

Также для обеспечения общественной безопасности на территории Киева 6 января организуют дежурство спасателей и медицинское сопровождение на 12 локациях:

озере Вербном, острове Оболонском, пляжах «Детский», «Венеция», «Центральный», «Тельбин», «Троещина», «Радуга», «Пуща-Водица», «Наталка», «Галерный», «Радуга».

На острове Оболонском и городском пляже «Детский» будут работать представители муниципальной охраны.

Кроме того, в КП «Плесо» сообщили, что для минимизации рисков травмирования водолазы обследовали дно водоемов на всех локациях.

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Киев свято

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