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У Києві до Водохреща готують 12 локацій – список локації

14:59, 5 січня 2025
Де у Києві можна купатися на Водохреща 2025.
У Києві до Водохреща готують 12 локацій – список локації
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Напередодні Водохреща міська влада закликає киян утриматися від масових зібрань та заходів і дотримуватися обмежень, що діють під час воєнного стану. Зокрема, у КМДА закликають відмовитися від купання у водоймах на Водохреще.

Водночас наголошується, що на станції метро «Гідропарк» тимчасово відкриють другий вестибюль, що наразі зачинений.

Вестибюль № 2 (у напрямку станції «Лівобережна») працюватиме 6 січня з 10:00 до 17:00. Водночас вестибюль № 1 функціонуватиме у звичайному режимі – з 05:39 до 22:34.

Також для забезпечення громадської безпеки на території Києва 6 січня організують чергування рятувальників і медичний супровід на 12 локаціях:

озері Вербному, острові Оболонському, пляжах «Дитячий», «Венеція», «Центральний», «Тельбін», «Троєщина», «Райдуга», «Пуща-Водиця», «Наталка», «Галерний», «Веселка».

На острові Оболонському та міському пляжі «Дитячому» працюватимуть представники муніципальної охорони.

Крім того, у КП «Плесо» повідомили, що для мінімізації ризиків травмування водолази обстежили дно водойм на всіх локаціях.

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