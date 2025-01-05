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Як продовжити статус інвалідності у 2025 році – пояснення

20:42, 5 січня 2025
З 2025 року в Україні діє нова цифрова система оцінювання функціонування осіб з інвалідністю.
Як продовжити статус інвалідності у 2025 році – пояснення
Фото: Varta1
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», нова система оцінювання повсякденного функціонування людини запрацює з 1 січня 2025 року. Пільги, пенсії, допомоги люди з інвалідністю будуть отримувати на підставі витягу з рішення експертної команди. Постанова Кабінету Міністрів України №1338 від 15 листопада 2024 року впроваджує цей процес з метою зменшення бюрократії, цифровізації процедур та забезпечення прозорості.

Нова система дозволяє швидше та ефективніше приймати рішення завдяки цифровізації. Електронна система оцінювання забезпечить чіткий маршрут пацієнта, враховуючи його потреби.

Нові правила передбачають:

  • Прозорий порядок огляду для осіб, яким потрібно пройти повторне оцінювання інвалідності або оновити індивідуальну програму реабілітації (ІПР).
  • Оцінювання експертними командами, які працюватимуть очно, дистанційно, заочно або за місцем перебування пацієнта – залежно від його стану.

Як отримати повторний огляд?

Особи, які потребують повторного огляду у 2025 році, повинні звернутися до свого лікаря, щоб сформувати електронне направлення до експертної команди. Лікар готує направлення після проведення необхідних обстежень для якісної оцінки стану пацієнта.

Експертна команда може оновити статус інвалідності, а також деталі ІПР. Рекомендації, зазначені в ІПР, стосуються облаштування робочого місця, виду догляду та інших соціальних питань.

Як раніше повідомлялося, саме на підставі витягу з рішення експертної команди люди з інвалідністю зможуть отримувати або продовжувати отримувати пільги, пенсії, допомоги, компенсації, надбавки – у МОЗ пояснили, як забезпечуватимуть доброчесність експертів.

Зазначимо, що заява про встановлення факту здійснення постійного догляду для отримання відстрочки не підлягає судовому розгляду, адже чинним законодавством передбачено позасудове встановлення такого факту.

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МСЕК інвалідність

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