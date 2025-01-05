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Как продлить статус инвалидности в 2025 году – объяснение

20:42, 5 января 2025
С 2025 года в Украине действует новая цифровая система оценки функционирования лиц с инвалидностью.
Как продлить статус инвалидности в 2025 году – объяснение
Фото: Varta1
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», новая система оценки повседневного функционирования человека заработает с 1 января 2025 года. Льготы, пенсии, пособия люди с инвалидностью будут получать на основании выписки из решения экспертной команды. Постановление Кабинета Министров Украины №1338 от 15 ноября 2024 года внедряет этот процесс с целью уменьшения бюрократии, цифровизации процедур и обеспечения прозрачности.

Новая система позволяет быстрее и эффективнее принимать решения благодаря цифровизации. Электронная система оценки обеспечит четкий маршрут пациента, учитывая его потребности.

Новые правила предусматривают:

  • Прозрачный порядок осмотра для лиц, которым нужно пройти повторное оценивание инвалидности или обновить индивидуальную программу реабилитации (ИПР).
  • Оценивание экспертными командами, которые будут работать очно, дистанционно, заочно или по месту пребывания пациента - в зависимости от его состояния.

Как получить повторный осмотр?

Лица, нуждающиеся в повторном осмотре в 2025 году, должны обратиться к своему врачу, чтобы сформировать электронное направление в экспертную команду. Врач готовит направление после проведения необходимых обследований для качественной оценки состояния пациента.

Экспертная команда может обновить статус инвалидности, а также детали ИПР.

Как ранее сообщалось, именно на основании выписки из решения экспертной команды люди с инвалидностью смогут получать или продолжать получать льготы, пенсии, пособия, компенсации, надбавки - в Минздраве объяснили, как будут обеспечивать добропорядочность экспертов.

Отметим, что заявление об установлении факта осуществления постоянного ухода для получения отсрочки не подлежит судебному рассмотрению, ведь действующим законодательством предусмотрено внесудебное установление такого факта.

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МСЕК инвалидность

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