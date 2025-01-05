1358 украинцев вернулись из российского плена за год – отчет ГУР МО

ГУР сообщило об 11 успешных обменах и освобождении 1358 человек в 2024 году.

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что в 2024 году из российского плена было освобождено 1358 украинцев. Об этом информирует ГУР МО Украины.

Согласно итоговому отчету Координационного штаба, в течение года было проведено 11 обменов, что позволило вернуть домой значительное количество граждан. «Прошедший год был для нас непростым, но результативным. В частности, освобождено из неволи на 356 человек больше, чем в 2023 году, Координационный штаб начал официально работать с семьями гражданских, образован Совет Координационного штаба, в процессе создания - общественный совет. По нашей инициативе продлены сроки реабилитации и сопровождения освобожденных из российского плена, произошло немало других важных изменений», - отметил глава штаба Кирилл Буданов.

Также были продлены сроки реабилитации для освобожденных лиц, а также внесен ряд других важных изменений. Заместитель председателя штаба Андрей Юсов представил подробный отчет, который охватывает проведенные встречи, международную деятельность, а также работу Информационной системы Штаба и Личного кабинета для родственников освобожденных.

Благодаря слаженной работе штаба удалось также значительно увеличить количество возвращенных тел погибших защитников, что подтверждает эффективность работы Координационного штаба в этом направлении.

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