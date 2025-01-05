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1358 українців повернулися з російського полону за рік – звіт ГУР МО

16:19, 5 січня 2025
ГУР повідомило про 11 успішних обмінів і звільнення 1358 осіб у 2024 році.
1358 українців повернулися з російського полону за рік – звіт ГУР МО
Фото: suspilne
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що у 2024 році з російського полону було звільнено 1358 українців. Про це інформує ГУР МО України.

Згідно з підсумковим звітом Координаційного штабу, протягом року було проведено 11 обмінів, що дозволило повернути додому значну кількість громадян. «Рік, що минув, був для нас непростим, але результативним. Зокрема, звільнено з неволі на 356 людей більше, ніж у 2023 році, Координаційний штаб почав офіційно працювати з родинами цивільних, утворена Рада Координаційного штабу, у процесі створення – громадська рада. За нашої ініціативи подовжені терміни реабілітації та супроводу звільнених з російського полону, сталося чимало інших важливих змін», – зазначив голова штабу Кирило Буданов.

Також було продовжено терміни реабілітації для звільнених осіб, а також внесено низку інших важливих змін. Заступник голови штабу Андрій Юсов представив детальний звіт, який охоплює проведені зустрічі, міжнародну діяльність, а також роботу Інформаційної системи Штабу та Особистого кабінету для родичів звільнених.

Завдяки злагодженій роботі штабу вдалося також значно збільшити кількість повернутих тіл загиблих захисників, що підтверджує ефективність роботи Координаційного штабу у цьому напрямку.

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полон ГУР МО

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