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Велика Британія в сніговій пастці – негода паралізувала авіасполучення

13:11, 5 січня 2025
В Англії та Уельсі сніг та крижаний дощ спричинили закриття аеропортів.
Велика Британія в сніговій пастці – негода паралізувала авіасполучення
Фото ілюстративне, з відкритих джерел
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У ніч проти 5 січня сильний сніг накрив частину Англії та Уельсу, що призвело до тимчасового закриття злітно-посадкових смуг у кількох аеропортах, повідомляє Sky News. Аеропорти Манчестера та Ліверпуля закрили свої смуги вранці, однак вже вдень обіцяли відновити авіасполучення найближчим часом.

Центральний аеропорт Бірмінгема припинив роботу на кілька годин вночі для очищення смуги від снігу, проте планував відновити рейси вранці в неділю. Брістольський аеропорт відкрив свої смуги пізно ввечері 4 січня після кількагодинного закриття, однак попередив про можливі затримки через труднощі з розміщенням літаків.

У регіонах Уельсу, центральної та північно-західної Англії було оголошено «бурштинове» попередження про сніг та крижаний дощ. Метеорологічна служба Великої Британії прогнозувала до 30-40 см снігу в гірських районах Уельсу та північної Англії.

Крім того, національний оператор електромережі попередив про можливі відключення електроенергії у центральних та південно-західних регіонах Англії та південному Уельсі через негоду.

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аеропорт Велика Британія транспорт

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