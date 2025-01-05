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Росія готується до незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України

13:47, 5 січня 2025
Окупаційна влада Росії планує вибори на захоплених територіях України, мета – збільшити вплив у Держдумі.
Росія готується до незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України
Фото: mlt.gov.ua
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Окупаційна влада Росії активно готується до проведення чергових незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Центр національного спротиву. Згідно з повідомленням, вибори планується провести 14 вересня 2025 року та 20 вересня 2026 року. Мета виборів — збільшити кількість «депутатів» від цих територій у Державній думі Росії.

Для забезпечення «ефективності» голосування Кремль запускає спеціальний чатбот, який буде допомагати «виборцям» голосувати за обраних кандидатів і подавати скарги. Окупаційна адміністрація також планує створити дев'ять одномандатних виборчих округів у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

ЦНС зазначає, що таким чином Кремль намагається легітимізувати своє панування на захоплених територіях і створити фіктивне представництво цих регіонів у парламенті Росії.

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росія вибори війна

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