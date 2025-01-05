Пункт пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею забитий транспортом

На пункті «Краківець» з обох боків фіксуються затори.

Фото shoppingpl

На українсько-польському кордоні в пункті пропуску «Краківець» спостерігається значне накопичення транспортних засобів як на в'їзд, так і на виїзд з України. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Подорожнім рекомендують врахувати ситуацію та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску для перетину кордону, щоб уникнути тривалого очікування.

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