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Пункт пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею забитий транспортом

13:29, 5 січня 2025
На пункті «Краківець» з обох боків фіксуються затори.
Пункт пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею забитий транспортом
Фото shoppingpl
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На українсько-польському кордоні в пункті пропуску «Краківець» спостерігається значне накопичення транспортних засобів як на в'їзд, так і на виїзд з України. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Подорожнім рекомендують врахувати ситуацію та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску для перетину кордону, щоб уникнути тривалого очікування.

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Польща Державна прикордонна служба кордон

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