Пункт пропуска «Краковец» на границе с Польшей забит транспортом

На пункте «Краковец» с обеих сторон фиксируются пробки.

Фото shoppingpl

На украинско-польской границе в пункте пропуска «Краковец» наблюдается значительное накопление транспортных средств как на въезд, так и на выезд из Украины. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Путешественникам рекомендуют учесть ситуацию и, по возможности, выбирать менее загруженные пункты пропуска для пересечения границы, чтобы избежать длительного ожидания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.