ВСУ начали применять беспилотники с оптоволоконным каналом на фронте

Новейшие FPV-дроны на оптоволокне повышают эффективность ВСУ – Александр Сырский о новых достижениях.

Фото: novynarnia

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины начали применять новейшие беспилотники с оптоволоконным каналом управления на фронте. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, на ежемесячном совещании с командирами подразделений беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы были подведены итоги работы за декабрь. Сырский отметил, что наблюдается рост применения беспилотных систем на поле боя, а враг, в свою очередь, увеличил долю ударных дронов с оптоволоконным каналом, что создает угрозу для боевой техники.

«Однако и мы не стоим на месте и также приступили к применению FPV-дронов на оптоволокне, что расширяет возможности для поражения и уничтожения российской военной техники и личного состава», - отметил главнокомандующий.

Он также подчеркнул значительный рост результативности беспилотных систем и отметил, что в декабре операторами было уничтожено более 54 тысяч целей врага, из которых почти половина - это дроны-камикадзе. Самые высокие показатели достигли подразделения 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной, 28-й механизированной, 35-й бригады морской пехоты и 3-й штурмовой.

Отдельно главнокомандующий обратил внимание на развитие высокотехнологичных разработок в области беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы, а также на важность наращивания возможностей подразделений беспилотных систем для дальнейшего совершенствования украинской армии.

Сырский сообщил, что в январе планируются новые задачи, а также поблагодарил воинов за эффективность и стойкость в борьбе с врагом.

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