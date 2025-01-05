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В Польшу в очередной раз залетел российский шар

12:53, 5 января 2025
В Польше обнаружили метеорологический шар с российскими надписями, вероятно, из Калининграда.
В Польшу в очередной раз залетел российский шар
Фото: RMF FM
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В лесу возле города Простки Варминско-Мазурского воеводства на севере Польши обнаружили метеорологический шар, вероятно прилетевший из российского Калининграда. Как сообщает RMF FM, шар нашли работники местного лесничества, которые сразу обратились в полицию.

Предварительная проверка подтвердила, что это метеорологический прибор, который используется для измерения температуры. На шаре были найдены надписи кириллицей, что указывает на возможное происхождение из России. Польские специалисты предполагают, что шар мог прилететь из Калининградской области.

В прошлом году в этом же регионе было найдено несколько подобных предметов.

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Польша россия

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