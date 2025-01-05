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До Польщі вкотре залетіла російська куля

12:53, 5 січня 2025
У Польщі виявили метеорологічну кулю з російськими написами, ймовірно, з Калінінграда.
До Польщі вкотре залетіла російська куля
Фото: RMF FM
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У лісі біля міста Простки Вармінсько-Мазурського воєводства на півночі Польщі виявили метеорологічну кулю, що ймовірно прилетіла з російського Калінінграда. Як повідомляє RMF FM, кулю знайшли працівники місцевого лісництва, які одразу звернулися до поліції.

Попередня перевірка підтвердила, що це метеорологічний прилад, який використовується для вимірювання температури. На кулі були знайдені написи кирилицею, що вказує на можливе походження з Росії. Польські фахівці припускають, що куля могла прилетіти з Калінінградської області.

Минулого року в цьому ж регіоні було знайдено кілька подібних предметів.

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Польща росія

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