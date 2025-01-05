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ЗСУ почали новий наступ на кількох напрямках у Курській області, – ЦПД РНБО

11:41, 5 січня 2025
В Офісі Президента підтвердили наступ на Курщині: «Росія отримує те, що заслуговує».
ЗСУ почали новий наступ на кількох напрямках у Курській області, – ЦПД РНБО
Фото: unn
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Українська армія здійснила наступ на кількох ділянках фронту в Курській області Росії, що стало для ворога повною несподіванкою. Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

«На Курщині великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках, і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють», — зазначив Коваленко.

Окрім того, очільник Офісу Президента Андрій Єрмак також підтвердив наступ Збройних Сил України на Курщині, додавши: «Курщина, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує».

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ЗСУ війна офіс президента

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