ВСУ начали новое наступление на нескольких направлениях в Курской области, – ЦПД СНБО

В Офисе Президента подтвердили наступление на Курщине: «Россия получает то, что заслуживает».

Фото: unn

Украинская армия осуществила наступление на нескольких участках фронта в Курской области России, что стало для врага полной неожиданностью. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

«На Курщине большие переживания у россиян, потому что они были атакованы на нескольких направлениях, и это стало неожиданностью для них. Силы обороны работают», - отметил Коваленко.

Кроме того, глава Офиса Президента Андрей Ермак также подтвердил наступление Вооруженных Сил Украины на Курщине, добавив: «Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает».

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