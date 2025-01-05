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В Берлине задержали блогера, который запустил фейерверк в сторону квартиры в новогоднюю ночь

12:17, 5 января 2025
Instagram-блогер спровоцировал пожар, запустив фейерверк в сторону квартиры.
В Берлине задержали блогера, который запустил фейерверк в сторону квартиры в новогоднюю ночь
Фото: DW
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Немецкая полиция задержала 23-летнего блогера, который в новогоднюю ночь совершил опасный поступок, запустив фейерверк в сторону квартиры в берлинском районе Нойкьольн. По информации DW, подозреваемого задержали в аэропорту Берлин-Бранденбург по подозрению в попытке поджога, нанесении тяжких телесных повреждений и повреждении имущества.

Молодой человек, который имеет более 310 тысяч подписчиков в Instagram, выложил в своем аккаунте видео запуска фейерверков. Видео пока недоступно, но стало известно, что в результате инцидента никто не пострадал, а жильцы квартиры смогли потушить огонь, который возник из-за пуска фейерверка.

Перед задержанием блогер выразил свое возмущение из-за расследования, заявив, что этот инцидент стал следствием расизма в Германии, и что он планирует вернуться на свою родину. Впоследствии он извинился и заявил, что это была ошибка, опубликовав извинения перед владельцем квартиры.

Согласно информации от полиции Берлина, 5 января блогер предстанет перед судьей, который определит меру пресечения.

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полиция Германия пожар Новый год

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