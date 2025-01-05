У Берліні затримали блогера, який запустив феєрверк у бік квартири в новорічну ніч

Instagram-блогер спровокував пожежу, запустивши феєрверк у бік квартири

Фото: DW

Німецька поліція затримала 23-річного блогера, який у новорічну ніч здійснив небезпечний вчинок, запустивши феєрверк у бік квартири в берлінському районі Нойкьольн. За інформацією DW, підозрюваного затримали в аеропорту Берлін-Бранденбург за підозрою в спробі підпалу, нанесенні тяжких тілесних ушкоджень і пошкодженні майна.

Молодик, який має понад 310 тисяч підписників у Instagram, виклав у своєму акаунті відео запуску феєрверків. Відео наразі недоступне, але стало відомо, що в результаті інциденту ніхто не постраждав, а мешканці квартири змогли загасити вогонь, який виник через пуск феєрверка.

Перед затриманням блогер висловив своє обурення через розслідування, заявивши, що цей інцидент став наслідком расизму в Німеччині, і що він планує повернутися до своєї батьківщини. Згодом він перепросив і заявив, що це була помилка, опублікувавши вибачення перед власником квартири.

Згідно з інформацією від поліції Берліна, 5 січня блогер постане перед суддею, який визначить запобіжний захід.

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