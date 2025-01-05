Гривня ослабла на 9,7% у 2024 році – НБУ витратив рекордні 5,3 млрд доларів у грудні

В середньому у 2024 році гривня девальвувала на 8,9%.

У 2024 році гривня девальвувала на 8,9% за офіційним середньорічним курсом, а за курсом на кінець року — на 9,7%. Найбільші темпи девальвації спостерігалися у січні та червні, при цьому гривня ослаблювалася протягом усіх місяців, за винятком жовтня. Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Попит на валюту у 2024 році значно перевищував її пропозицію, що позначилося на всіх сегментах валютного ринку. Це призвело до того, що Національний банк України залишався основним гравцем на ринку. Для підтримки курсу на міжбанку Нацбанк здійснив чисті валютні інтервенції на суму 34,8 млрд доларів, з яких рекордні 5,3 млрд доларів були витрачені в грудні. Для порівняння, у 2023 році на підтримку курсу було витрачено 28,6 млрд доларів, а в 2022 році — 25 млрд доларів.

Зростання інтервенцій пов'язане з підвищеним попитом на валюту через збільшення дефіциту рахунку поточних операцій, поступову валютну лібералізацію та погіршення валютних очікувань. Однак, загалом, ситуація на валютному ринку у 2024 році залишалася контрольованою, завдяки достатній зовнішній фінансовій підтримці від партнерів на суму 41,7 млрд доларів, що допомогло підтримати міжнародні резерви та здійснювати валютні інтервенції.

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