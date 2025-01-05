Практика судів
  1. В Україні

Гривня ослабла на 9,7% у 2024 році – НБУ витратив рекордні 5,3 млрд доларів у грудні

11:32, 5 січня 2025
В середньому у 2024 році гривня девальвувала на 8,9%.
Гривня ослабла на 9,7% у 2024 році – НБУ витратив рекордні 5,3 млрд доларів у грудні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2024 році гривня девальвувала на 8,9% за офіційним середньорічним курсом, а за курсом на кінець року — на 9,7%. Найбільші темпи девальвації спостерігалися у січні та червні, при цьому гривня ослаблювалася протягом усіх місяців, за винятком жовтня. Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Попит на валюту у 2024 році значно перевищував її пропозицію, що позначилося на всіх сегментах валютного ринку. Це призвело до того, що Національний банк України залишався основним гравцем на ринку. Для підтримки курсу на міжбанку Нацбанк здійснив чисті валютні інтервенції на суму 34,8 млрд доларів, з яких рекордні 5,3 млрд доларів були витрачені в грудні. Для порівняння, у 2023 році на підтримку курсу було витрачено 28,6 млрд доларів, а в 2022 році — 25 млрд доларів.

Зростання інтервенцій пов'язане з підвищеним попитом на валюту через збільшення дефіциту рахунку поточних операцій, поступову валютну лібералізацію та погіршення валютних очікувань. Однак, загалом, ситуація на валютному ринку у 2024 році залишалася контрольованою, завдяки достатній зовнішній фінансовій підтримці від партнерів на суму 41,7 млрд доларів, що допомогло підтримати міжнародні резерви та здійснювати валютні інтервенції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НБУ валюта гривня Данило Гетманцев

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Здобувач фахової вищої освіти не звільняється від обов’язку проходження військової служби – Верховний Суд

Наявність відстрочки не звільняє від виконання військового обов`язку, у тому числі і від вірогідності бути залученим до виконання робіт, які мають оборонний характер.

Як хочуть реформувати юридичну освіту і врятувати її від занепаду – отримувати правничу освіту мають тільки вмотивовані та підготовлені громадяни

Автори Концепції реформи правничої освіти вважають, що більшість зі 100 тисяч здобувачів вищої юридичної освіти навіть не розуміють, для чого вони взагалі навчаються – криза стала «загальнонаціональною»

Для відбору суддів Вищого адмінсуду утворять Експертну раду з міжнародниками – новий законопроект Кабміну

Законопроект передбачає створення Експертної ради для відбору суддів ВАС, половину якої буде призначено за поданням Ради суддів, але вирішальний голос все одно буде за міжнародниками.

Які проблеми та цікаві нюанси в діяльності Вищого антикорупційного суду виявила Рахункова палата – результати аудиту

Скласти об’єктивну картину процесуальної діяльності ВАКС виявилося непросто.

Кабмін затвердив нову схему окладів держслужбовців на 2025 рік

Фактично уряд змінив лише рік у назві постанови – замість 2024 вказано 2025.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Костянтин Кобилянський
    Костянтин Кобилянський
    член Ради суддів України, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Валентина Лакіза
    Валентина Лакіза
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ігор Ткач
    Ігор Ткач
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Варвара Потабенко
    Варвара Потабенко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду