Гривна ослабла на 9,7% в 2024 году – НБУ потратил рекордные 5,3 млрд долларов в декабре

В среднем в 2024 году гривна девальвировала на 8,9%.

В 2024 году гривна девальвировала на 8,9% по официальному среднегодовому курсу, а по курсу на конец года - на 9,7%. Наибольшие темпы девальвации наблюдались в январе и июне, при этом гривна ослаблялась в течение всех месяцев, за исключением октября. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Спрос на валюту в 2024 году значительно превышал ее предложение, что сказалось на всех сегментах валютного рынка. Это привело к тому, что Национальный банк Украины оставался основным игроком на рынке. Для поддержания курса на межбанке Нацбанк осуществил чистые валютные интервенции на сумму 34,8 млрд долларов, из которых рекордные 5,3 млрд долларов были потрачены в декабре. Для сравнения, в 2023 году на поддержку курса было потрачено 28,6 млрд долларов, а в 2022 году - 25 млрд долларов.

Рост интервенций связан с повышенным спросом на валюту из-за увеличения дефицита счета текущих операций, постепенной валютной либерализации и ухудшения валютных ожиданий. Однако, в общем, ситуация на валютном рынке в 2024 году оставалась контролируемой, благодаря достаточной внешней финансовой поддержке от партнеров на сумму 41,7 млрд долларов, что помогло поддержать международные резервы и осуществлять валютные интервенции.

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