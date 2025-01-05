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В Украине изменили правила выезда за границу для контрактников в возрасте 18-25 лет

11:14, 5 января 2025
Мужчины до 25 лет, служившие по контракту, теперь нуждаются в новых документах для выезда за границу.
В Украине изменили правила выезда за границу для контрактников в возрасте 18-25 лет
Фото: varta1
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В Украине вступили в силу новые правила выезда за границу для некоторых категорий граждан, в частности для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые служили по контракту. Как сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире «Мы Украина», изменения касаются лиц, которые отслужили не менее одного года по контракту.

«Действительно внесены изменения в правила пересечения границы и они уже вступили в силу. Это касается мужчин в возрасте с 18 до 25 лет, которые прошли службу по контракту в течение одного года», - отметил Демченко.

При этом, по словам представителя ГПСУ, Министерство обороны должно утвердить форму справки и ее содержание, чтобы инспекторы могли проверять эти документы на границе.

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