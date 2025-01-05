Ученые обнаружили новую группу крови, не имеющую антигена AnWj

Новая группа крови без важного антигена может изменить медицинскую практику.

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В сентябре 2024 года ученые объявили об открытии новой группы крови у людей, которая имеет уникальную особенность: она не содержит антигена AnWj, который присутствует у более 99,9% населения. Это открытие может оказать значительное влияние на медицину и практику переливаний крови, сообщает ScienceAlert.

История этого открытия началась еще в 1972 году, когда врачи во время анализа крови беременной женщины заметили, что в ее эритроцитах отсутствует важная молекула. Этот феномен привлек внимание медиков и стал основой для длительных исследований крови.

Доктор Луиза Тилли, возглавлявшая исследование, назвала открытие «огромным шагом вперед». Отсутствие антигена AnWj в крови группы MAL может существенно изменить подходы к переливаниям крови, поскольку неправильное переливание может вызвать серьезную иммунную реакцию из-за несовместимости антигенов.

Генетические исследования показали, что отсутствие этого антигена является результатом наследственных мутаций, что открывает новые перспективы для диагностики и лечения заболеваний крови. Ученые также отметили, что антиген AnWj обычно не присутствует у новорожденных, появляясь уже после рождения.

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