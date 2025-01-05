Вчені виявили нову групу крові, що не має антигену AnWj

Нова група крові без важливого антигену може змінити медичну практику.

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У вересні 2024 року вчені оголосили про відкриття нової групи крові у людей, яка має унікальну особливість: вона не містить антигену AnWj, який є присутнім у понад 99,9% населення. Це відкриття може мати значний вплив на медицину та практику переливань крові, повідомляє ScienceAlert.

Історія цього відкриття почалася ще в 1972 році, коли лікарі під час аналізу крові вагітної жінки помітили, що в її еритроцитах відсутня важлива молекула. Цей феномен привернув увагу медиків і став основою для тривалих досліджень крові.

Докторка Луїза Тіллі, яка очолювала дослідження, назвала відкриття «величезним кроком уперед». Відсутність антигену AnWj у крові групи MAL може суттєво змінити підходи до переливань крові, оскільки неправильне переливання може викликати серйозну імунну реакцію через несумісність антигенів.

Генетичні дослідження показали, що відсутність цього антигену є результатом спадкових мутацій, що відкриває нові перспективи для діагностики та лікування захворювань крові. Вчені також зазначили, що антиген AnWj зазвичай не присутній у новонароджених, з'являючись вже після народження.

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