Практика судів
  1. У світі

Вчені виявили нову групу крові, що не має антигену AnWj

11:59, 5 січня 2025
Нова група крові без важливого антигену може змінити медичну практику.
Вчені виявили нову групу крові, що не має антигену AnWj
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вересні 2024 року вчені оголосили про відкриття нової групи крові у людей, яка має унікальну особливість: вона не містить антигену AnWj, який є присутнім у понад 99,9% населення. Це відкриття може мати значний вплив на медицину та практику переливань крові, повідомляє ScienceAlert.

Історія цього відкриття почалася ще в 1972 році, коли лікарі під час аналізу крові вагітної жінки помітили, що в її еритроцитах відсутня важлива молекула. Цей феномен привернув увагу медиків і став основою для тривалих досліджень крові.

Докторка Луїза Тіллі, яка очолювала дослідження, назвала відкриття «величезним кроком уперед». Відсутність антигену AnWj у крові групи MAL може суттєво змінити підходи до переливань крові, оскільки неправильне переливання може викликати серйозну імунну реакцію через несумісність антигенів.

Генетичні дослідження показали, що відсутність цього антигену є результатом спадкових мутацій, що відкриває нові перспективи для діагностики та лікування захворювань крові. Вчені також зазначили, що антиген AnWj зазвичай не присутній у новонароджених, з'являючись вже після народження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

наука медицина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Здобувач фахової вищої освіти не звільняється від обов’язку проходження військової служби – Верховний Суд

Наявність відстрочки не звільняє від виконання військового обов`язку, у тому числі і від вірогідності бути залученим до виконання робіт, які мають оборонний характер.

Як хочуть реформувати юридичну освіту і врятувати її від занепаду – отримувати правничу освіту мають тільки вмотивовані та підготовлені громадяни

Автори Концепції реформи правничої освіти вважають, що більшість зі 100 тисяч здобувачів вищої юридичної освіти навіть не розуміють, для чого вони взагалі навчаються – криза стала «загальнонаціональною»

Для відбору суддів Вищого адмінсуду утворять Експертну раду з міжнародниками – новий законопроект Кабміну

Законопроект передбачає створення Експертної ради для відбору суддів ВАС, половину якої буде призначено за поданням Ради суддів, але вирішальний голос все одно буде за міжнародниками.

Які проблеми та цікаві нюанси в діяльності Вищого антикорупційного суду виявила Рахункова палата – результати аудиту

Скласти об’єктивну картину процесуальної діяльності ВАКС виявилося непросто.

Кабмін затвердив нову схему окладів держслужбовців на 2025 рік

Фактично уряд змінив лише рік у назві постанови – замість 2024 вказано 2025.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Костянтин Кобилянський
    Костянтин Кобилянський
    член Ради суддів України, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Валентина Лакіза
    Валентина Лакіза
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ігор Ткач
    Ігор Ткач
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Варвара Потабенко
    Варвара Потабенко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду